PIMENTEIRAS: Ribeirinho é detido em posse de três peixes no rio Guaporé

O fato foi registrado na delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras pela Polícia Militar Ambiental (PMA) em conjunto com uma equipe de fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento Ambiental (Sedam).

De acordo com informações, durante uma operação de fiscalização ambiental entre a Polícia Militar Ambiental (PMA) e a Secretaria de Desenvolvimento Ambiental (Sedam) no rio Guaporé – no município de Pimenteiras do Oeste, num local conhecido como “Bahia do Fermino”, foi abordado um ribeirinho que estava num barco de madeira tocado a motor rabeta. Em revista foi encontrado de posse do pescador três peixes da espécie Surubim Cachara fora do tamanho permitido por lei.

Diante dos fatos, o ribeirinho foi levado para a delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, juntamente com os objetos apreendidos.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração