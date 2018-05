Boleira e corinthiana: Thais Kaghofer é eleita musa do Vilhenense 2018

A estudante e assistente administrativa, Thaís Kaghofer Rosne, de 18 anos, foi eleita musa do Vilhenense 2018. O evento que contou com 14 candidatas foi realizado na noite de ontem, na Casa Noturna Old Ranch West Music, e contou com um bom público.

Além de Thaís, foram eleitas; Mayra Nascimento, como musa simpatia e Apolliane Strapazzon, que ficou com a faixa de Musa popularidade. Letícia Mendes e Beatriz Souza, figuraram no 2º e 3º lugar na disputa geral.

Thaís conversou com a assessoria do clube e revelou a emoção do momento; “A palavra felicidade me define nesse momento. Independente da premiação, eu já tinha ganho um prêmio, que era ter tido a oportunidade de participar do concurso, pois conheci muitas pessoas, fiz novas amizades que quero levar para a vida e vivi momentos muito especiais”.

Thaís, que é estudante do 3º ano na Escola Álvares de Azevedo, além de torcedora do Vilhenense, daquelas que vai ao jogos, assim como todo o restante de sua família, torce também pelo Coritnthians.

Ela já foi desportista e hoje “bate uma bolinha” na escola. “Gosto de jogar bola. Comecei a treinar aos 8 anos, hoje jogo só por brincadeira. E adoro dançar e sair com os amigos. Dos 8 anos até os 16 participei de campeonatos em Rondônia e no Mato Grosso.”

A vencedora disse que pretende honrar sua nova faixa; “Pude reunir minha família e os meus amigos no mesmo lugar, isso foi incrível. Vou honrar essa faixa e representar da melhor maneira possível. Essa faixa é da minha família, dos meus amigos, dos meus patrocinadores, de todas as candidatas e de toda a torcida do Vilhenense” declarou a vencedora.

Além de receber a faixa, Thaís embolsou a quantia de R$ 1 mil.

Fonte: Assessoria