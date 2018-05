CABIXI: Crecix realizará “1ª Copa Santiago” para custear reparos na associação

Neste domingo, 13, a partir das 08h00 acontece a “1ª Feira do Milho” e o inicio do torneio da “1ª Copa Santiago” na Associação Beneficente Amigos Solidários de Cabixi (Crecix), localizada na Avenida Tapajós, 4797 – Centro.

Durante o evento haverá almoço com várias iguarias, matinê dançante com a banda “Impacto do Forró” e o sorteio de uma cesta de produtos de beleza para o “Dia das Mães”.

Vale lembrar que todo o dinheiro arrecadado será para realizar melhorias nas instalações da associação.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Ilustrativa/ Divulgação