Casa de Apoio ao Egresso da SEJUS tem novo diretor geral

O ex-diretor da Colônia Penal, Alexsandro Pereira da Silva agora está à frente da Casa de Apoio ao Egresso de Vilhena.

O referido órgão estadual é administrado pela Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS) e tem como principal objetivo, dar suporte aos apenados que estão saindo da prisão.

De acordo com o novo diretor, além de apoio aos ex-detentos, que são chamados de egressos, a nova administração também vai atuar com os reclusos que ainda estão cumprindo pena no regime fechado e semiaberto, através de capacitação e convênios.

A unidade conta com um ateliê de costura e uma panificadora, além de outras atividades voltadas a ressocialização, sendo que os produtos confeccionados pelos egressos são destinados à escolas e os próprios presídios.

“Assumo a unidade com o compromisso de convencer e oportunizar pessoas que pagaram suas penas a mudar sua trajetória de vida e recomeçar com dignidade uma nova vida para o bem”, afirmou Alex.

Texto e foto: Extra de Rondônia