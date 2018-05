Homem morto dentro de casa com um tiro era fazendeiro em Colorado

Lauro Teixeira Júnior, de 54 anos, que foi baleado dentro de sua casa no Cristo Rei e morreu minutos após dar entrada no pronto-socorro do Hospital Regionalde Vilhena, era dono de uma fazenda de criame de porcos a cerca de 20 Km de Colorado.

O homem , que estava em companhia da namorada que o visitava na cidade pela primeira vez, foi assassinado com um único disparo de arma de fogo, que atingiu a região das costelas do lado direito e saiu pela mesma região no lado oposto.

Segundo relatos da mulher, ao ouvirem barulhos no quintal, ambos se deslocaram para verificar do que se tratava e avistaram um homem de capacete com arma em punho, que disparou contra Lauro.

A mulher não soube informar se o agente do crime estava no local apenas para roubar e acabou disparando ao ser surpreendido ou se foi ao local exclusivamente para matar Lauro.

O corpo da vítima encontra-se no necrotério do Hospital Regional e a polícia investiga o caso.

Texto e Foto: Extra de Rondônia