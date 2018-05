Homem tem folha de cheque no valor de R$ 14 mil furtado dentro de imóvel no Residencial Solar

Um homem de 46 anos procurou a Polícia Civil no início da tarde de quinta-feira, 10, afirmando que sua residência, localizada no Residencial Solar, em Vilhena, havia sido arrombada e vários pertences foram levados, dentre eles um cheque no valor de R$ 14 mil.

De acordo com o denunciante, quando retornou do trabalho por volta das 10h30, avistou a janela de seu quarto aberta e dentro do imóvel, vários pertences revirados.

Em vistoria pela casa, a vítima sentiu falta de um notebook de cor preta, da marca Acer, um X-box e uma folha de cheque do Banco Itaú, preenchida no valor acima citado.

Diante dos fatos, um boletim de ocorrência foi registrado para a apuração do caso.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa