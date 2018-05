Motoqueiro sofre fratura exposta na perna após colisão com ônibus da prefeitura de Vilhena

Acidente envolvendo um ônibus Iveco de cor branca, placa NDO-6514/Vilhena – que pertence a Prefeitura Municipal de Vilhena, mas está sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) e uma moto Honda CG 150 de cor prata, com placa de Vilhena, aconteceu por volta das 18h55 desta sexta-feira, 11, no cruzamento da BR-174, com a Avenida 38, no Bairro Bela Vista, em Vilhena.

De acordo com o motorista do coletivo, ele trefegava pela da Avenida Rondônia, quando cruzava a rodovia em direção a Avenida 38, ouviu uma pancada, neste momento parou para verificar o motivo do barulho, quando viu o motociclista identificado como Josué Reginaldo Pereira, de 33 anos, caído no meio da pista.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e constatou que a vítima havia sofrido fratura exposta na perna direita. O motoqueiro foi levado para o pronto-socorro do Hospital Regional, onde ficou sob cuidados médicos.

Texto e fotos: Extra de Rondônia