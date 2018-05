Neste sábado, MDB faz o lançamento da pré-candidatura de Maurão de Carvalho ao governo de Rondônia

O pré-candidato a governador do MDB Maurão de Carvalho, durante entrevista a rádioParecis FM, em Porto Velho, nesta quinta-feira (10), fez um convite aos filiados, simpatizantes e a população em geral, para participarem do evento no próximo sábado (12), na Talismã 21, a partir das 09h, que vai marcar o lançamento das pré-candidaturas do partido nas próximas eleições.

Para o ato político, caravanas de apoiadores de diversas regiões estão sendo aguardadas, quando ainda serão discutidas a definição das estratégias eleitorais, a formação de futuras alianças e o fortalecimento da sigla.

“O MDB está coeso e unido e estamos nos preparando para a eleições. Temos o firme propósito em disputar o Governo e já estamos conversando com diversos partidos, visando a formação de um arco de alianças. Estou feliz no MDB e o nosso projeto é de reforçarmos as bases partidárias”, disse Maurão.

O presidente estadual do MDB e suplente de senador, Tomás Correia, também participou da entrevista, reforçando que o partido está fechado com o Maurão como pré-candidato ao Governo, Valdir Raupp concorrendo à reeleição ao Senado e o ex-governador Confúcio Moura fazendo dobradinha com ele, já que essas eleições abrem duas vagas para o Senado Federal.

“No próximo sábado vamos dar um grande impulso em nosso projeto político, apresentando à sociedade nossos pré-candidatos. Apesar de ter definido o nome ao Governo e ao Senado, o partido está aberto à alianças para a construção de um grupo político forte para vencermos as eleições”, opinou.

Questionado sobre a construção de um plano de Governo para apresentar a sociedade, Maurão disse que o momento é de ouvir as bases, para a formatação de um modelo adequado à realidade de Rondônia.

“Não vamos prometer o que não poderemos cumprir. Conheço Rondônia, suas potencialidades e seus desafios. Fazer promessas fora da realidade e depois não cumprir, é vexatório. Hoje, Rondônia é um dos mais equilibrados estados da Federação, com a sua economia em franco crescimento e vamos mostrar a sociedade a nossa disposição em manter esse ciclo de desenvolvimento”, completou Maurão.

Correia finalizou, reforçando o convite aos militantes e à sociedade, para o grande encontro do partido. “A democracia nos permite essa manifestação, respeitando as leis, mas mostrando a nossa nominata para as eleições vindouras, como pré-candidatos. Estão todos convidados”, finalizou.

Autor e foto: Assessoria