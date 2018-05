Ratinho e Luciano Hang estão em Vilhena para inauguração da Havan

O apresentador Carlos Massa, popular Ratinho chegou a Vilhena por volta das 13 horas em companhia do empresário Luciano Hang, sócio proprietário do grupo Havan.

Luciano Hang e Ratinho foram recebidos no aeroporto por fãs e pela única autoridade presente, deputada Rosangela Donadon.

Ratinho disse a reportagem do Extra de Rondônia, que esta é a primeira vez que vem ao Estado e está muito feliz por participar da inauguração de mais um empreendimento do grupo Havan.

Na noite desta sexta-feira, Luciano Hang ministrará palestra multivacional com o tema Acredite, Tudo é Possível. O evento acontece a partir das 19h30 no auditório da AVEC e será aberto ao público, apenas quem quiser contribuir com um quilo de alimento poderá fazê-lo.

Ratinho e Luciano convidam a todos que participem nesse sábado, da inauguração da Havan Vilhena, a partir das 10 horas.

Texto e fotos: Extra de Rondônia