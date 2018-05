Secretaria Governamental do Cone Sul estará sob nova direção a partir da próxima semana

Após sete anos de gestão, o ex-vereador Ronaldo Alevato passará na segunda-feira, 14, para a advogada Débora Dutra, a diretoria da Unidade Avançada de Planejamento e Gestão Regional de Vilhena (UAPGR VII).

Ronaldo, que afirmou ainda não possuir a diretoria de nenhuma secretaria em vista, durante o tempo acima citado esteve à frente de inúmeros projetos para fomentação da economia dos municípios do Cone Sul, assim como, de projetos de cunho social.

Em conversa com a reportagem do Extra de Rondônia, Ronaldo agradeceu ao ex-governador Confúcio Moura (MDB) e do atual governador Daniel Pereira (PSB) pela confiança e da imprensa, pela parceria na divulgação e apoio dos projetos encabeçados por ele.

A nova gestora, que já atuou em outras secretarias como a Defensoria Pública e ultimamente estava à frente da diretoria do Procon, afirmou estar lisonjeada com o convite do atual governador e que irá encarar o novo desafio como muita garra.

Por fim, Débora agradeceu ao agora ex-secretário Ronaldo, pelo apoio que tem recebido para se inteirar dos assuntos da unidade e afirmou que espera contar com o apoio da população e da imprensa para essa nova jornada em sua carreira.