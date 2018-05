Secretário diz que encontrou projeto parado, mas garante “força-tarefa” para JEV´s

O secretário municipal de esportes, Délio Deni wiebbelling de Oliveira, que é irmão do prefeito Adilson de Oliveira (PSDB), em comunicado enviado ao Extra de Rondônia, explicou os motivos da não realização dos Jogos Escolares de Vilhena (JEV´s), que iniciaria nesta sexta-feira, 11.

O motivo: projeto prado e com prazo esgotado. Contudo, ele garantiu que, através de uma “força-tarefa”, realizará o evento.

Ele admitiu que poderá existir falhas. Porem, disse que “todo o esforço será em benefício da coletividade, em especial aos nossos alunos/atletas que daremos sequência ao evento até a sua realização final”.

>>> Leia, abaixo, comunicado na íntegra:

Venho, por meio deste, esclarecer aos desportistas e público em geral sobre a atual situação da Secretaria de Esportes. Assumi a SEMEC dia 03 de maio e aos poucos fui tomando ciência da situação da secretaria.

É de conhecimento da sociedade vilhenense que deveríamos realizar os Jogos Escolares de Vilhena (JEV’S/2018) e que os mesmos iniciariam hoje, 11 de maio. Contudo, ao procurar saber como estava o andamento dos preparativos, constatei que o projeto encontrava-se parado na secretaria com prazo esgotado e sem possibilidade, nos trâmites legais de aprova-lo, sem tempo hábil da realização do evento.

É de conhecimento público que todo processo para realização de evento é demorado e devido os procedimentos burocrático pode demorar até mais de 30 dias. Sendo assim, procurei os colegas professores de Educação Física para tratarmos sobre a possibilidade de cancelarmos os jogos. Mas, em comum acordo, propus que fizéssemos uma força tarefa para que, de forma voluntária, não deixássemos de realizar o JEV’S.

A cobrança de resultados no Esporte não é exclusiva de Vilhena, mas em todo o Brasil. Não é justo que o JEV’S deixe de ser realizado e prejudique mais de mil crianças e adolescentes, frustrando seus sonhos. Procurei o prefeito Adilson de Oliveira e apresentei a ele toda a situação da SEMEC. O prefeito se colocou à disposição de buscar alternativas para agilizar compromissos da secretaria. Já estamos nos empenhando nesse sentido. Mas, vamos realizar sim esses jogos com o apoio do prefeito, acadêmicos e professores de Educação Física, servidores da SEMEC e voluntários.

A todos estes solicitei a colaboração e prontamente aceitaram o desafio em ajudar na realização dos JEV’S. Lógico que haverá falhas, mas todo o esforço será em benefício da coletividade, em especial aos nossos alunos/atletas que daremos sequência ao evento até a sua realização final.

Peço à sociedade que compreenda as possíveis falhas e nos ajude a dar um sorriso na realização do sonho de cada uma das crianças e adolescentes que desejam participar do JEV’S, pois são alunos/atletas que representarão as suas escolas e com acompanhamento dos seus familiares.

Diante dos fatos, me senti no dever e obrigação de levar ao conhecimento de todos, a real situação da secretaria na qual me dispus a coordenar com total imparcialidade e compromisso com a sociedade.

Podem ter certeza que vamos mostrar que com união, muita força de vontade e dedicação, realizaremos sim, os Jogos Escolares de Vilhena 2018 (JEV’S).

Vilhena, 11 de maio de 2018

Atenciosamente,

Délcio Deni wiebbelling de Oliveira

Secretário Municipal de Esportes e Cultura

