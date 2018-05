Centenas de pessoas prestigiam inauguração da Havan em Vilhena

Inaugurou neste sábado, 12, a 110ª unidade da rede Havan em Vilhena. O evento contou com a presença do apresentador Carlos Massa, mais conhecido como Ratinho e do sócio proprietário Luciano Hang.

A nova loja oferece uma variedade em produtos com mais de 100 mil itens nacionais e importados, nos segmentos de moda (masculina, feminina, infantil, bebê, fitness, praia e íntima), cama/mesa/banho, eletros, eletrônicos, brinquedos, tapetes, utilidades domésticas, camping, bazar, espaço gourmet, entre outros.

Centenas de pessoas visitaram a loja para conhecer os produtos e as instalações do novo empreendimento. Confira as fotos.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia