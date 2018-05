Encontro do MDB confirma pré-candidaturas de Maurão de Carvalho ao governo, Confúcio e Raupp ao senado

Neste sábado, 12, encontro estadual do MDB em Porto Velho, confirmou a pré-candidatura de Maurão de Carvalho ao governo do Estado, do ex-governador Confúcio Moura e do senador Valdir Raupp ao senado. Centenas de filiados e apoiadores marcaram presença na Talismã 21 na Capital.

“Coloco nosso projeto nas mãos de Deus. Estamos fazendo a nossa parte, fortalecendo o partido, reunindo lideranças e mostrando a nossa disposição em fazer mais por Rondônia. Agradeço a confiança do partido e a cada um que está nos apoiando e vamos juntos neste grande desafio”, disse Maurão.

Valdir Raupp afirmou que somente com um grupo unido se vence eleição e se governa. “Só se governa com parceria e união. Fiquei feliz em ver o governador Daniel Pereira aqui conosco, quem sabe ele não estará no nosso palanque nas eleições? Aqui é o palanque da harmonia, da estabilidade e do trabalho”, arrematou.

Confúcio Moura fez questão de pontuar as qualidades de Maurão de Carvalho, como pré-candidato a governador. “Hoje em dia, não tem mais espaços para aventureiros. Precisamos de um crescimento continuado. Não tenho motivos, como ex-governador, para não apoiá-lo. Ele foi um presidente da Assembleia que não me chantageou, não me achacou. Bem assessorado, Maurão pode superar a todos os governadores anteriores a ele. Rondônia precisa ser cuidada e com Maurão estará em boas mãos”, garantiu.

Texto: Extra de Rondônia/com informações do Correio do vale

Fotos: Renato Labajos