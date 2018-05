Foragido da justiça e dono de “Usadão” são presos por furto e receptação de máquina de lavar

O crime ocorreu na tarde de sexta-feira, 11, em uma residência localizada no Cidade Verde II, em Vilhena, onde Adilson Dias, 45 anos, furtou uma maquina de lavar roupas e evadiu-se em um veículo modelo Pampa, de cor preta.

Diante das características do veículo e do agente, que chegou a conversar com a mãe da vítima, afirmando que estaria levando a máquina para conserto, a polícia saiu em diligências em prol da localização do infrator, que foi localizado transitando pela cidade.

Quando questionado sobre o crime e a localização do objeto, Adilson confessou a ação e afirmou ter vendido o produto em uma loja de móveis usados de propriedade de Vitor dos Reis, de 63 anos, localizada na Avenida Melvin Jones, no Bairro Cristo Rei.

No local foi localizada a máquina dentro da residência de Vitor, que também reside no local e afirmou apenas a estar guardado para um amigo, porém, Adilson reafirmou que teria vendido a mesma para o proprietário da loja pelo valor de R$ 200,00.

Diante dos fatos os infratores receberam voz de prisão por furto e receptação e foram conduzidas até a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde foi constatado que contra Adilson havia um mandado de prisão em aberto, expedido pela 2ª Vara Criminal de Vilhena.

Texto e fotos: Extra de Rondônia