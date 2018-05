Motorista invade contramão, bate em motoqueiro e foge sem prestar socorro à vítima

O acidente ocorreu neste sábado, 13, por volta das 21h00, no cruzamento da Avenida Rondônia com a Rua 1515, no Bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

De acordo com testemunhas, o condutor da motocicleta Honda CG 125 Fan de cor vermelha, com placa de Vilhena, seguia pela Avenida Rondônia, sentido BR-174. Ao chegar no cruzamento com a Rua 1515 foi atingido por um carro Fiat Uno Mille, com placa de Pimenta Bueno, no qual o motorista trafegava pela mesma avenida, mas em sentido contrario, quando perdeu o controle de direção. Com isso, acabou invadindo a contramão causando o acidente.

Com o impacto, o motociclista sofreu vários ferimentos. Ele foi socorrido por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.

O motorista do automóvel abandonou o carro e fugiu a pé, deixando a vítima sem prestar socorro.

Texto e fotos: Extra de Rondônia