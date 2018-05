Neste sábado o missionário angolano Vatimona Phetra realizará evento em Vilhena

Neste sábado, 12, a partir das 18h30 acontece a “Grande Cruzada de Curas, Libertação e Milagres”, no estádio municipal Arnaldo Lopes Martins, em Vilhena. O evento contará com a presença do missionário angolano, Vatimona Phetra.

O missionário Vatimona é um sobrevivente da fome e da guerra, neto de ex-feiticeiros, dono de um testemunho edificante que vai impactar os participantes.

Para mais informações entrar em contato através dos telefones 9 8443-3425 e 9 8468-6756.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação