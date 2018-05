PRF prende motorista por porte ilegal de arma de fogo

Aproximadamente às 12h00 deste sábado ,12, a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu ordem de parada ao condutor de uma caminhonete Toyota Hilux de cor branca, no Km 19 da BR 435, em Vilhena.



Durante a fiscalização, foi efetuada uma busca no automóvel, oportunidade na qual os agentes localizaram, no compartimento abaixo do banco traseiro, uma pistola calibre .380, modelo PT 938, da marca Taurus e 7 munições intactas de mesmo calibre.



Arguido quanto à documentação necessária para tanto, o condutor apresentou o registro do armamento, no entanto, confirmou que não possuía autorização para portá-lo, contrariando, assim, a legislação.



Diante dos fatos, a guarnição policial deu voz de prisão ao indivíduo, que foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), considerando a prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 do Estatuto do Desarmamento).



Fonte: Assessoria