BR-435: motorista perde controle e capota na “Curva do 13” próximo a Colorado

O acidente aconteceu na tarde deste domingo, 13, na BR-435, no Km 58 – local conhecido como “Curva do 13” próximo ao município de Colorado do Oeste.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor de um carro Toyota Corolla, placa NDR-6389/Cerejeiras, trafegava pela rodovia sentido Colorado, quando teria perdido o controle de direção e acabou capotando numa ribanceira.

No veículo havia duas pessoas que sofreram ferimentos e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros de Vilhena ao Hospital Regional.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Nilo Coradini