BR-435: PRF recupera motocicleta furtada em Vilhena

Na manhã deste domingo, 13, por volta das 10h30, a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizava patrulhamento de rotina ao longo da BR 435, rodovia que liga Vilhena a Colorado, quando na altura do Km 37, avistou uma motocicleta abandonada e escondida na vegetação que margeia a rodovia.

De imediato, os agentes adentraram na mata e consultaram nos sistemas a situação do veículo, quando foi constatado que a Honda Bros, de placa NDH 4110/Vilhena, de cor vermelha, possuía restrição de roubo/furto, cujo registro havia sido confeccionado no dia 07 do corrente mês.

Em razão dos fatos, a motocicleta foi entregue na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para que posteriormente seja restituída ao seu proprietário.

Fonte e Foto: PRF