Diretora da CDL rebate acusações e afirma que também foram despejados da Expovil

A diretora da Câmara de Dirigentes Lojistas de Vilhena (CDL), a advogada Edna Aparecida Campoio, entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia, no qual explicou que associação não é responsável pelo desmanche dos Stands da imprensa no parque de exposição.

De acordo com Edna, eles também foram pegos de surpresa pela diretoria da Aviagro, quando enviaram um comunicado avisando que o salão onde os associados da CDL montavam seus Stands, ou seja, as lojas, não mais seriam naquele local. Pois o salão foi ofertado a Associação Comercial e Industrial de Vilhena (ACIV), onde será realizado o 3º Portal do Agronegócio.

Segundo a advogada, a Aviagro ofereceu para a CDL apenas o salão onde estavam abrigados quatro Stands da imprensa e também era usado por expositores de artesanatos.

Pelo fato do local ser pequeno e não abrigar todas as lojas associadas ao CDL, revolveram por bem, não participarem este ano da Expovil.

Com isso, Edna explica que a CDL não tem nada a ver com o desmonte dos Stands da imprensa, no qual foi divulgado na mídia e, se coloca a inteira disposição para qualquer esclarecimento.

“A decisão de retirar os Sites de Noticias do local, onde estavam há vários anos e contavam com toda infraestrutura, foi estritamente da diretoria da Aviagro”, disse Edna.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo/Extra