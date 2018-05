Motorista estoura pneu ao cair em valeta no perímetro urbano de Colorado

O fato aconteceu por volta das 21h25 de sábado, 12, na Avenida Magnópolis, saída para Cerejeiras, no município de Colorado do Oeste.

De acordo informações colhidas no local do fato pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor de um veículo VW Fox, parou em frente há um mercado e quando manobrou o automóvel para sair, acabou caindo numa valeta ao lado da via. Com isso, teve prejuízo, o pneu do lado esquerdo estourou, além de avarias por baixo do carro.

Foi preciso que diversas pessoas ajudassem para tirar o veículo do buraco. Segundo testemunhas, esse foi o terceiro veículo que caiu na valeta só na noite de sábado.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Nilo Coradini