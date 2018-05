Mulher fica ferida após colidir na traseira de carreta estacionada

Acidente ocorreu no final da manhã deste domingo, 13, na Avenida Tancredo Neves, no Bairro Bodanese, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a condutora do Fiat Siena, seguia pela Avenida Tancredo Neves, sentindo Avenida Melvin Jones, e levava como passageira sua mãe. A motorista teria perdido o controle de direção e acabou batendo na traseira de uma carreta que estava parada.

No impacto, a passageira bateu a cabeça no para-brisa sofrendo um corte. Ela foi socorrida ao pronto-socorro do Hospital Regional por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Texto e fotos: Extra de Rondônia