Em audiência pública, Goebel quer mutirão do INSS e pede solução para falta de médico perito em Vilhena

O deputado estadual Luizinho Goebel (PV) participou nesta sexta-feira (11) no auditório da associação comercial de Vilhena ACIV, da 1ª Audiência Pública por falta de médicos perito no Instituto Nacional de Seguro Social INSS de Vilhena, organizado pela câmara municipal de vereadores de Vilhena, e teve a participação do deputado federal Luiz Cláudio (PR), Dr. Franklo Inácio gerente geral do INSS de Vilhena, vereadores de Vilhena, Cabixi e Pimenteiras, lideranças políticas e a comunidade.

O deputado disse que a falta de médicos peritos na agencia do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) de Vilhena e região, está trazendo sérios prejuízos aos pacientes e segurados da instituição, por falta de atendimento e realização de pericia. Esta audiência pública é para discutir a questão e solicitar a vinda de médicos peritos para realização de um mutirão de atendimentos médicos.

“Recebo muitas reclamações por causa da falta de assistência aos segurados”, disse o parlamentar. Os moradores do Cone Sul do Estado sofrem ainda mais com a dificuldade de deslocamento para os municípios de Rolim de Mora, Ouro Preto e Porto Velho.

Para acabar com essa maratona que os vilhenenses precisam fazer na hora de realizar uma pericia no Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, o deputado estadual Luizinho Goebel solicitou com urgência a realização de mutirão com profissionais médicos perito para Vilhena.

O assunto foi tratado em audiência pública nesta sexta-feira (11) para resolver a situação. O deputado Luizinho destacou que irá acompanhar de perto todos os passos, colocará fim nesta situação que se arrasta há algum tempo. “Trata-se de um órgão federal, mas com a ajuda do deputado federal Luiz Cláudio em Brasília, fizemos essa audiência pública e queremos dar um basta nesta situação, onde as pessoas precisam se deslocar, muitas dependendo de familiares ou amigos, para outras cidades como Rolim de Moura, Ouro Preto e Porto Velho”, frisou Luizinho.

Autor e fotos: Assessoria