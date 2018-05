Empresário alega que PM deixou a desejar durante ocorrência de acidente envolvendo seu veículo

O empresário Naif Abdo Faris teve seu veículo Mitsubishi ASX envolvido em um acidente de trânsito na madrugada desta segunda-feira, 14, após o condutor de Fiat Siena colidir contra este, que estava estacionado.

Segundo o empresário, após provocar a colisão, o motorista do Siena tentou fugir, porém, seu automóvel não foi muito longe e este acabou abandonando o mesmo no local com as portas destravadas.

Naif, que é proprietário da empresa FHC Serviços LTDA, afirmou que chamou uma guarnição da Polícia Militar, que compareceu ao local, mas nada fez, alegando que não tinha reboque para apreender o veículo que colidiu com o seu e tão pouco fizeram questão de vistoriar o mesmo, o fazendo após solicitação. Já durante a manhã, quando o empresário voltou ao local, o veiculo já havia sido removido, certamente pelo dono que nem foi autuado.

O empresário, que se diz insatisfeito com a situação, irá procurar seus direitos perante a justiça, haja vista, que nada foi feito pela PM no local e hora do ocorrido.

A reportagem do site deixa espaço caso o comando da PM queira se pronunciar sobre o assunto.

Texto e foto: Extra de Rondônia