Expedito anuncia liberação de recursos para Novo Horizonte

O Deputado Federal Expedito Netto (PSD-RO) anunciou nesta segunda-feira (14) a liberação de R$ 706 mil de sua emenda parlamentar para o município de Novo Horizonte do Oeste.

Com o valor destinado pelo parlamentar, será adquirido pela Prefeitura Municipal uma escavadeira hidráulica e um caminhão que serão utilizados nas áreas de agricultura e infraestrutura.

Essa não é a primeira emenda que Expedito Netto destina ao município. Desde o início do seu mandato, Netto já destinou cerca de R$ 2,6 milhões. Até o momento, cerca de R$ 1,8 milhão já foi liberado e enviado para a conta da Prefeitura.

“Todas essas emendas são frutos da administração do ex-prefeito Varley Ferreira. Tenho atendido todas essas demandas pela necessidade que vejo nos investimentos para saúde, infraestrutura e agricultura de Novo Horizonte”, destacou Netto.

Para a área de infraestrutura, Netto destinou R$ 500 mil para calçamento em ruas e avenidas da cidade. Já para a saúde, foram destinados R$ 690 mil para compra de equipamentos ao Hospital Geral de Novo Horizonte e R$ 709 para sua ampliação. Serão adquiridos aparelhos raio-x, autoclaves, camas hospitalares, laser para fisioterapia, cilindros de gases medicinais, carro maca, entre outros instrumentos.

“É extremamente gratificante ver o nosso trabalho tomar forma e nossas emendas chegarem até os municípios como forma de melhoria do atendimento e do serviço público. Continuaremos trabalhando em Brasília para a liberação do restante desses recursos”, acrescentou Expedito Netto.

Autor e foto: Assessoria