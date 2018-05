Grave acidente na BR-364 deixa vítimas presas às ferragens

De acordo com os bombeiros, duas vítimas são de Espigão do Oeste e a pesar da proporção do acidente, mão se feriram gravemente.

Um acidente envolvendo duas picapes e uma carreta aconteceu na manhã desta segunda-feira (14), na altura do km 224 da BR-364, próximo ao Distrito do Riozinho.

Segundo informações preliminares repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu dois veículos de carga e dois carros de passeio.

Os bombeiros foram acionados para realizar o resgate de duas vítimas que ficaram presas às ferragens. Ainda de acordo com a PRF, até o momento não há informações sobre as circunstâncias da colisão.

Fonte e fotos: Pimenta Virtual