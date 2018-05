Juiz eleitoral transfere alguns locais de votação para eleição suplementar

O juiz eleitoral da comarca de Vilhena, Gilberto Gianasi, assinou a portaria 010/2018 visando a transferência de alguns locais de votação.

O magistrado ressaltou que a portaria tem por objetivo a necessidade de se aperfeiçoar as seções eleitorais e locais de votação, a fim de atender as questões de segurança e logística, já que alguns locais de votação estão passando por obras, impedindo a utilização na data do pleito eleitoral, previsto para 03 de junho.

Com isso, o juiz eleitoral resolve remanejar provisoriamente alguns locais de votação, ficando da seguinte forma:

** Escola Marizeti Mendes – remanejada para a escola Alvares de Azevedo.

** Escola Wilson Camargo – remanejada para escola Alvares de Azevedo.

** Escola Noeme Barros Pereira – Remanejada para Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE).

** Câmara Municipal de Vereadores – remanejada para Secretaria Municipal de Educação (SEMED).

** Escola Cecilia Meireles – remanejada para Secretaria Municipal de educação (SEMED).

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra/Arquivo