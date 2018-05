Prefeitura promove últimos ajustes para lançar o Concurso Público em Vilhena

A nova gestão da administração municipal, sob o comando do prefeito Adilson de Oliveira e com o empenho da atua secretária de Administração, Indiaal Nicolodi, anunciaram que estão sendo feitos os últimos ajustes para a realização do Concurso Público da Prefeitura de Vilhena.

Segundo a secretária, as determinações dadas pelo prefeito Adilson de Oliveira são expressas no sentido de agilizar o quanto antes todo o processo em relação ao concurso. “Já estamos dando continuidade aos processos, para evitar possíveis atrasos ao funcionamento da secretaria. Nossa meta é não deixar nada acumulado ou com pendência”, disse.

Para o secretário adjunto da Semad, Marrison Rebouças, o edital em breve será lançado, mas ainda não se pode falar em data, enquanto os trabalhos não forem concluídos. “Todos os trâmites estão sendo finalizados para o lançamento do edital, contudo ainda não tem data definida”, relatou.

Ações da Semad – Por se tratar de uma secretaria técnica e interna, a Semad é responsável por cuidar das políticas voltadas ao bem estar funcional do servidor público municipal. Ela coordena e controla os trabalhos de manutenção e conservação das instalações físicas e técnicas do Paço Municipal, promove a aquisição, recebimento e distribuição de materiais de consumo e expediente através da gerência de patrimônio e almoxarifado.

Indiaal Nicolodi é catarinense e mora em Vilhena há nove anos. Antes de assumir a pasta, Indiaal trabalhou na área administrativa do Sesi em Vilhena.

Autor: Semcom

Foto: Divulgação