Rádio Patrulha prende suspeito e recupera bicicleta roubada de adolescente

Nesta segunda-feira, 14, foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena, ocorrência, no qual narra que uma garota estava transitando numa bicicleta pela Avenida Álvaro José Gonçalves, quando um elemento de pele negra, estatura mediana, trajando bermuda listrada, correu atrás dela tentando abordá-la.

A menina com medo largou a bicicleta e se abrigou numa padaria. Com isso, o suspeito pegou o veículo e empreendeu fuga.

Contudo, no segundo turno da guarnição do Setor Centro, receberam a informação do ocorrido, e de posse das informações, identificou o suspeito como sendo Vandelei Jesus Florêncio, de 20 anos, conhecido por “Leisinha”.

A guarnição em patrulhamento encontrou o suspeito na Avenida Jô Sato com a Rua 1810, no Bairro Bela Vista, indagado sobre o roubo da bicicleta confessou o crime e levou os militares até a casa da mãe dele na Rua 1803, no mesmo bairro, onde havia escondido o objeto roubado. Leisinha disse aos policiais que roubou a bicicleta porque não queria andar a pé.

Diante dos fatos, o rapaz foi levado para a delegacia, onde foi feito boletim de ocorrência. Ele foi apresentado ao delegado de plantão e deverá ser flagranteado pelo crime que cometeu.

Texto e fotos: Extra de Rondônia