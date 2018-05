Urnas que serão usadas em eleição suplementar em Vilhena serão lacradas no próximo dia 29

Ocorrerão nos dia 28 e 29 do mês corrente, na sede do Fórum Eleitoral de Vilhena, as cerimônias de geração de mídias e de carga e lacração das urnas eleitorais, que serão usadas na eleição suplementar, que será realizada no dia 03 de junho de 2018.

As cerimônias que cumprem o inciso 3º do artigo 21 da resolução 23.456/2015 do Tribunal Superior Eleitoral, terão início a partir das 08h00 e contarão com a presença de autoridades, representantes partidários e da imprensa local.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra/Arquivo