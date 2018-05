Bandidos matam e desossam vaca em fazenda na área rural de Vilhena

O fato foi registrado na manhã de segunda-feira, 14, na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena.

De acordo com a ocorrência, por volta das 09h45 – compareceu na delegacia o gerente de uma fazenda localizada na BR-364, Km 21 Gleba Corumbiara Setor 12, onde relatou que foi encontrada somente a carcaça de uma vaca nelore no meio do pasto.

A vítima não tem ideia de quem possa ter matado o animal e desossado, pois quem o fez, tem pratica devido à ossada deixada no local.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração