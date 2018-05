COMEÇA 2ª: definidos horários e ordem de veiculação de propaganda eleitoral em Vilhena

Foi realizada na manhã de segunda-feira, 14, na sede do Fórum Eleitoral, uma reunião entre as emissoras de Rádio e TV, para o sorteio da ordem de apresentação dos partidos e da distribuição do sinal das propagandas eleitorais gratuitas da eleição suplementar em Vilhena.

Além de representantes das Rádios e TVs locais, representantes das coligações, advogados e outros, estiveram presentes, além do Juiz Eleitoral Gilberto José Giannasi, o Promotor de Justiça Eleitora Elício de Almeida e Silva, a chefe de cartório Fabíola Bernardo Canuto Assunção e o Técnico Judiciário José Pasdiora Júnior.

Na reunião foi proposto às emissoras, que fizessem um acordo quanto à responsabilidade pelo fornecimento de equipamentos e mão de obra especializada para a geração da propaganda e quanto à captação do sinal e retransmissão nos termos da lei.

Já com relação ao tempo de inserções das referidas propagandas partidárias, este será calculado pelo próprio Cartório Eleitoral e repassado aos partidos políticos e coligações por e-mail.

Por fim, foi realizado o sorteio referente ao início das propagandas e a coligação “Trabalho, Respeito e Verdade Já” dará início às mesmas, seguida pela coligação “A Vontade do Povo”. Porém, a ordem inicial será mudada aleatoriamente nos demais dias de propaganda.

Conforme o calendário eleitoral, divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE/RO) através da Resolução 11/2018, a partir da próxima segunda-feira, 21 de maio, pode ser veiculada a propaganda eleitoral gratuita no rádio e/ou televisão. Leia AQUI

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia