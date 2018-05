Deputada elabora Projeto de Lei que institui Selo Empresa Solidária com a Vida

A deputada Rosangela Donadon (PDT) indicou ao Poder Executivo Estadual que encaminhe o Projeto de Lei que institui o Selo Empresa Solidária com a Vida, programa para empresas incentivarem seus funcionários a serem doadores de sangue, medula óssea, órgãos e tecidos humanos.

Em documento, a parlamentar explica que a proposição tem o objetivo de criar incentivo aos rondonienses e empresas em geral para que criem mecanismos e incentivem os funcionários a se cadastrarem e tornarem-se doadores. “As empresas atuarão como intermediária na consecução desse ato humano e social, considerando que possuem um relacionamento com uma considerável parcela da população”.

O projeto de Lei institui o selo e traz os objetivos do programa, como distinguir e homenagear empresas com preocupação social e solidária com a vida; informar e orientar os trabalhadores sobre doação de sangue, os procedimentos para cadastro e a importância dessas ações estimular as empresas a concederem oportunidades e condições ao trabalhador, a fim de que ele possa ir ao Banco de Sangue ou hemocentro.

O texto também coloca como prerrogativa que todas as empresas aderentes ao selo deverão utilizá-lo em peças publicitárias e deverá ser citada em publicações promocionais oficiais.

Autor e foto: Isabela Gomes