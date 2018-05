Diretores da Unesc comentam autorização do curso de Medicina em Vilhena

Após longo processo de disputa entre instituições de ensino, o Ministério da Educação (MEC) autorizou – por meio da Portaria nº 330, de 11 de Maio de 2018 (Diário Oficial da União – 14/05/2018), o curso de Medicina para a Faculdade de Educação e Cultura de Vilhena (UNESC).

Segundo o diretor geral da UNESC, professor Ismael Cury, durante todo o processo que envolveu a candidatura de diversos municípios e faculdades, a instituição, que já oferece vários outros cursos em Vilhena, consolidou sua presença no município com grande volume de investimentos que colocam o curso de Medicina em posição de destaque no país em termos de estrutura física e equipamentos.

De acordo com a direção da instituição, o curso de Medicina da UNESC em Vilhena apresenta uma proposta pedagógica diferenciada, buscando atender as demandas da saúde pública, alinhado ao programa “Mais Médicos” (Lei nº 12871) e às diretrizes curriculares do curso de Medicina (resolução CNE/CES nº 3/2014), tendo como diferenciais as metodologias ativas de ensino, os serviços de saúde do município como espaço de formação desde o primeiro ano do curso e corpo docente, formado por médicos e outros profissionais da saúde, além dos preceptores da rede de saúde local.

Ismael Cury destacou, ainda, que a autorização do curso de Medicina representa uma grande conquista, não só para a UNESC, mas principalmente para o município de Vilhena e a região do Cone Sul, uma vez que o curso atrai novos investimentos na área da saúde e impacta positivamente diversos setores da economia da região.

Conforme informações do presidente da mantenedora da UNESC, Antônio Carlos do Nascimento, o vestibular para o curso de Medicina será realizado no dia 22 de Julho deste ano, com início das aulas em agosto.

Texto e fotos: Assessoria