Escolinha do Flamengo será inaugurada no próximo sábado em Vilhena; aulas serão no Clube da Asmuv

Os empresários Gilberto dos Santos Póvoas Júnior e Marcelo dos Santos Póvoas concretizaram um sonho antigo, a instalação de uma escolinha de futebol que leva o nome do “Clube de Regatas Flamengo” em Vilhena.

A inauguração oficial da escolinha acontece no próximo sábado, 19, às 16h00 e terá a participação do experiente Antônio Lima, coordenador geral das escolinhas do clube carioca pelo Brasil.

Em parceria com a Associação Municipal dos Servidores de Vilhena (Asmuv), as aulas para os futuros craques do futebol serão ministradas no “Clube da Asmuv”.

O local passou por uma grande reforma, que incluiu a plantação de grama especial para futebol, pintura das arquibancadas, restauração das traves e instalação de boas comodidades para os dirigentes.

Para quem quiser apreciar a inauguração do espaço, a entrada será liberada. O Clube da Asmuv fica localizado na Rua 11, Número 1262, bairro Bela Vista.

As inscrições estão abertas nas modalidades masculina e feminina e atinge futuros atletas de quatro a 17 anos. Informações sobre os cadastros podem ser feitas através do telefone: 9 8172-1230 (Polaco), assim como sanar dúvidas sobre taxas de inscrições, horários de treinamento e documentação necessária.

Texto e fotos: Assessoria/ Asmuv