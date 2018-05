Homem é atingido com tiro na nádega durante tentativa de homicídio

O crime ocorreu por volta das 19h00 desta terça-feira, 15, Em frente uma residência localizada na Rua 1515, no Bairro Cristo Rei, em Vilhena.

De acordo com o registro da ocorrência, a polícia se dirigia ao local do crime, após receber denúncia de que um homem de bicicleta teria atirado contra um motociclista, quando este chegava em casa, porém, encontrou a vítima já na BR-174, esquina com a Avenida Curitiba, a caminho do hospital.

Ao se depararem com a vítima, de 32 anos, os policiais conduziram a mesma ao pronto-socorro e lá foi confirmado que esta tinha sido atingida por dois tiros, sendo um na nádega direita e outro na coxa esquerda.

O homem, que não corre risco de morte, afirmou não ter conhecimento de quem poderia ter tentado contra sua vida, até porque, veio de Jauru/MT a pouco tempo e não possui inimizades.

Texto: Extra de Rondônia



Foto: Ilustrativa