Motociclista fica ferida ao colidir de frente com carro

O acidente aconteceu no início da noite desta terça-feira, 15, na Avenida Marechal Rondon, próximo a base do 3° Batalhão da Polícia Militar, em Vilhena.

De acordo com o apurado no local, a condutora G.W. de 39 anos, seguia com seu veículo Ford Fiesta, pela Marechal Rondon, sentido Porto Velho,quando colidiu frontalmente com uma motoneta Honda Biz, pilotada por uma mulher, que não teve seu nome revelado.

Segundo testemunhas, a condutora da motoneta, que seguia sentido oposto, teria perdido o controle e com isso bateu de frente com o Fiesta.

Com o impacto, a condutora da motocicleta sofreu um corte no joelho e foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.



Texto e fotos: Extra de Rondônia