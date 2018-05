Onda de frio deve atingir Vilhena no domingo

O município de Vilhena deve sentir os efeitos da segunda friagem de 2018.

A informação é do meteorologista Daniel Panobianco, através de seu site noticioso “De olho no Tempo”.

De acordo com Panobianco, meteorologistas do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Cptec/Inpe) alertam para a mudança brusca de tempo esperada para o final de semana sobre parte do Brasil.

A expectativa é que o frio chegue à Vilhena já neste domingo, 20, com os termómetros indicando 16º, segundo também informa o site “Tempo Agora”. O site aponta 15º para segunda-feira, 21 (IMAGEM ABAIXO)

“No sábado (20/05) a tendência será que uma nova onda frontal venha a se formar sobre o Sul do Brasil, provocando um forte advecção de ar frio sobre o interior do Continente. A previsão é que esta frente se estenda até o sul da Amazônia e provoque o fenômeno de friagem. Sobre o litoral da Região Sul, o ciclone associado, deverá provocar vento intenso na faixa leste dos Estados”, explica o meteorologista Daniel Panobianco.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação