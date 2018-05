PSC declara apoio à candidatura de Rosani Donadon

Membros do diretório do Partido Social Cristão (PSC) hipotecaram apoio à candidata Rosani Donadon (MDB), que disputa a principal cadeira do Palácio dos Parecis na eleição suplementar do dia 03 de junho.

O diretório da sigla partidária se reuniu com a candidata na tarde desta segunda-feira, 14, momento em que firmaram o compromisso de respaldar a eleição da emedebista.

Do encontro participaram Marcelo de Farias (presidente), Reginaldo Valladares (vice-presidente) e Elaine Santana (membro). “Estamos envolvidos na candidatura de Rosani Donadon porque temos certeza que é o melhor caminho para os rumos do desenvolvimento de Vilhena”, explicou o líder da agremiação partidária.

Para Rosani, o apoio do PSC é importante para continuar com as ações de progresso do município.

Com o ingresso do PSC, agora Rosani Donadon conta com o apoio de 9 siglas, tais como o MDB/PDT/PTB/PMN/PSB/DEM/PODEMOS/AVANTE, confirmada em convenção realizada no dia 6 de maio, tendo como vice empresário Darci Cerutti.

AGENDA DESTA TERÇA-FEIRA

De acordo com a programação da coligação “A Vontade do Povo”, a agenda de Rosani e Darci inicia pela manhã com visitas às empresas de Vilhena; à tarde fara caminhada no setor 19 e à noite se reunirá com moradores do referido bairro, na casa do líder comunitário Edson Barros, localizada na rua Paraíba 2423.

Texto e foto: Assessoria