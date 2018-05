Raupp comemora autorização para curso de Medicina em Vilhena

O senador Valdir Raupp comemorou a autorização do Ministério da Educação para implantação do curso de Medicina em Vilhena pela Faculdade de Educação e Cultura.

A Portaria nº 330 de 11 de maio de 2018 foi publicada no Diário Oficial da União, nesta segunda-feira, dia 14 pelo Secretário de Regulação e Supervisão de Regulação Superior do Ministério da Educação, Henrique Sartori. Pela portaria, a Faculdade de Medicina vai oferecer, inicialmente, 50 vagas, por semestre.

A implantação do primeiro curso de medicina da cidade faz parte do trabalho que o senador Raupp e a deputada federal Marinha Raupp, realizaram nos órgãos federais em Brasília, em beneficio da saúde do município de Vilhena.

O Curso de bacharelado, além de formar médicos para atenderem no estado também vai atrair novos investimentos para Vilhena gerando emprego e renda, afirmou o senador Valdir Raupp.

Autor: Ribamar Rodrigues

Foto: Divulgação