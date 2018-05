Vagas de empregos para esta terça-feira em Vilhena e região

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Vilhena está oferecendo diversas vagas para esta terça-feira, 15.

Os interessados devem procurar o Sine Vilhena, localizado na Avenida Celso Mazutti, nº 5467, portando Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), cédula de identidade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de residência.

O atendimento do Sine acontece das 7h30 às 13h30 (horário local).

Dentre as oportunidades estão:

* Auxiliar de cozinha p/ Comodoro – MT

* Auxiliar de polidor área piso

* Alinhador e balanceador

* Auxiliar mecânico

* Biomédica c/ especialização em Radiologia

* Borracheiro c/ exp. veículos pesados

* Confeiteira c/ exp. p/ hotel em Cabixi

* Classificador de grãos

* Chapeiro p/ Comodoro – MT

* Churrasqueiro

* Domestica p/ sitio

* Eletricista c/ exp. caminhão

* Eletricista ind. curso nº 10 sep Rolim de Moura

* Fisioterapeuta exp. pilates/aparelhos/bola/hidroterapia

* Lavador c/ exp. em lubrificação

* Mecânico p/ maquina pesada c/ experiência

* Mecânico p/ linha leve motores a Diesel

* Mecânico c/ exp. em motores a Diesel

* Mecânico industrial curso NR35 p/ Rolim de Moura

* Mecânico exp. suspensão, alinhamento/balanceamento

* Moleiro c/ exp. em cubos e freios

* Montador de Inox

* Nutricionista

* Padeiro c/ Comodoro – MT

* Polidor de piso

* Radiologista c/ experiência

* Salgadeira c/ exp. p/ hotel em Cabixi

* Serviços gerais área secador

* Soldador

* Soldador Inox c/ exp. tig e aço

* Supervisor de loja

* Técnica em enfermagem

* Técnico em refrigeração c/ experiência

* Torneiro mecânico p/ fazenda

* Torneiro mecânico industrial c/ exp. p/ Colorado

* Vendedor interno c/ exp. em peças p/ Comodoro – MT

* Vendedor p/ loja c/ experiência

IRLANDA ( Trabalho no Exterior )

Para as seguintes áreas frigoríficas e matadouros;

Abate – Desossador – Faqueiro – Refilador

Grupo Scheffer

Contrata

MECÂNICO AGRICOLA – 01 VAGA – Desejável que tenha experiência comprovada em carteira de trabalho e disponibilidade de ficar em alojamento.

ELETRICISTA AUTOMOTIVO – 01 VAGA – Desejável que tenha experiência comprovada em carteira de trabalho e disponibilidade de ficar em alojamento.

COZINHEIRA – 01 VAGA – Desejável que tenha experiência comprovada em carteira de trabalho e disponibilidade de ficar em alojamento.

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO – 01 VAGA – Desejável que tenha experiência comprovada em carteira de trabalho e disponibilidade de ficar em alojamento. Registro no MTE e conhecimento na área agrícola. Vaga para União do Sul.

E-mail: rh@gruposcheffer.com.br

Telefones: (65) 99611-0913 (65) 3383-4800

Fonte: SINE Vilhena

Foto: Ilustração