CABIXI: PM apreende caminhão da prefeitura por transporte ilegal de madeira

No final da tarde desta quarta-feira, 16, a Polícia Militar apreendeu um caminho pertencente a Secretaria de Obras de Cabixi por transporte ilegal de madeiras.

A denúncia partiu do Ministério Público e a apreenção foi realizada quando o condutor tentava entrar na cidade com um carregamento de palanques de eucalipto comprados em Vilhena.

A ilegalidade da ação está no fato do caminhão caçamba estar sendo usado para trasnporte de forma particular, o que é proibido por lei.

Ainda não se tem informações do destino da madeira, porém, o motorista foi conduzido para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Colorado, onde presta depoimento.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo Extra de Rondônia