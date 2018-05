Confira quem ganhou ingresso para assistir Vilhenense x Barcelona nessa quinta

O Extra de Rondônia em parceria com o Vilhenense Esportivo Clube contemplou três pessoas com um ingresso cada para assistir o jogo que acontece nessa quinta-feira, 17, ás 20h00 no estádio Arnaldo Lopes Marins (Portal da Amazônia).

O Vilhenense enfrenta Barcelona Esporte Clube, valendo o jogo de volta do Campeonato Rondoniense.

Os felizardos devem retirar os ingressos nessa quinta até as 12h00 na sede do site, localizada na Avenida Liberdade nº 3399 no centro de Vilhena. . Lembrando que é preciso trazer um documento de identificação com foto.

Ganhadores:

Gabriel Araújo da Silva

Letícia Lopes

Maria Aparecida

Texto e foto: Extra de Rondônia