“Empacado” desde setembro, CPI tem novo membro e reinicia investigação contra Célio Batista

Enquanto isso, ex-vereador recebe mais de R$ 10 mil sem trabalhar

Apesar dos discursos inflamados contra a corrupção, os vereadores de Vilhena ainda não conseguiram concluir um assunto que se arrasta há 8 meses. Leia AQUI

Trata-se das investigações contra o vereador Célio Batista (PR). Ele está afastado do cargo por decisão judicial, mas continua recebendo mais de R$ 10 mil de salário mensal , sem trabalhar (IMAGEM ABAIXO).

No dia 6 de setembro de 2017, a Câmara de Vilhena definiu os integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigaria o caso no prazo regimental de 90 dias. Porém, a novela continua até hoje.

Na sessão ordinária desta terça-feira, 15, os vereadores aprovaram o novo integrante da Comissão. Através de sorteio, agora o vereador Rafael Maziero (PSDB) fará parte do grupo que investigará o caso. Ele substitui Samir Ali (PSDB), que assumiu a presidência da Casa de Leis.

Além de Maziero, também faz parte da Comissão França Silva (PV) e Carlos Sushi (PTN).

Conforme estabelece o regimento do Legislativo, a Comissão tem prazol de 90 dias para apura o teor do Processo Legislativo nº 220/2017 que trata sobre a denúncia contra o vereador Célio Batista com a incidência de perda do mandato.

O CASO

O denunciante solicitou a cassação do vereador devido a que ele é investigado por prática de improbidade administrativa ao contratar empresa pelo SAAE de modo a configurar nepotismo por parentesco entre o sócio da empresa e o vereador.

Ele também foi arrolado em inquérito criminal que se refere a um esquema fraudulento envolvendo loteamento. Leia mais AQUI

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia/Assessoria