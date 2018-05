Empresários e produtores rurais de Cerejeiras realizarão caravana em prol da interligação da transrondônia

Os empresários e produtores rurais de Cerejeiras realizarão a Caravana da Rodovia do Progresso, aberta ao público, no próximo dia 19, em prol da interligação da Transrondônia através da referida cidade, passando pela divisa de Cabixi até Comodoro/MT.

A caravana com destino a Cabixi é uma iniciativa social, que visa mostrar ao governo do Estado que a interligação da Transrondônia, passando pela 3ª Eixo é a melhor alternativa para dar acesso ao escoamento de grãos na região.

A saída será no aeroporto do município, às 07h30, ocasião em que o governador Daniel Pereira estará desembarcando para também participar da caravana. De lá, todos seguirão para Cabixi, onde serão recepcionados pelas autoridades locais com uma confraternização.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação