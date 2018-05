Secretário foca em problemas emergenciais à frente da Semtran

O secretario municipal de Trânsito de Vilhena, Paulo Viera Gonçalves, visitou a redação do Extra de Rondônia nesta terça-feira, 15, para falar a respeito do planejamento no curto período que estará na pasta.

O titular da Semtran iniciou dizendo que nesse período pretende renovar toda a sinalização do munícipio e implantar as faixas elevadas. “O tempo é curto, e não tem como fazer um planejamento de longo prazo”, pontou.

Paulo disse que assumiu a secretaria sem combustível para os veículos, sem material de trabalho e sem equipamentos adequados. Mas que estará resolvendo os problemas emergenciais da pasta.

Além disso, Gonçalves ressaltou que realizará trabalhos de educação no transito, com palestras nas escolas e com assuntos relacionados a acidentes de trânsito, o uso da faixa de pedestres, condutores, motociclistas e ciclistas.

Disse, ainda, que pretende solucionar o retorno do convênio entre a Semtran e a Polícia Militar de Trânsito e implantar agentes de trânsito no município. “Minha intenção é deixar a Semtran bem estruturada para que a nova gestão possa assumir a pasta com tranquilidade para o ano todo”, destacou Gonçalves.

O chefe da pasta também enfatizou que a cidade será beneficiada com a construção de 30 faixas elevadas e nesse período haverá vias que serão interditados para a serviço da obra.

Gonçalves finalizou a entrevista afirmando que, após encerrar o mandato do prefeito Adilson Oliveira (PSDB), pretende retornar à Porto Velho, onde mora sua família e que não pretende voltar para o serviço publico.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia