Vilhena é palco de abertura da “1ª Copa SEST SENAT”

Aconteceu no último sábado, 12, a abertura da 1ª Copa SEST SENAT de Futebol 7 Society, no Campo do Verdão, em Vilhena. O evento é promovido pelo Serviço Social do Transporte (SEST) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT).

Durante a abertura estiveram presentes, autoridades, funcionários, familiares e empresas participantes.

De acordo com a técnica de promoção social, Gilcilene Costa, o campeonato tem por objetivo promover e incentivar a prática desportiva para os trabalhadores do setor de transporte.

Gilcilene enfatizou ainda que dez equipes estão participando da competição e o time ganhador representará o Estado no nacional na cidade de Pelotas (RS), custeado pelo SEST SENAT.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Assessoria