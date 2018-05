Apenado é autuado por desacato após xingar policiais de “viados” dentro de Fórum

O fato aconteceu na manhã de quarta-feira, 16, nas dependências do Fórum Desembargador Leal Fagundes, de Vilhena, localizado no Jardim América.

De acordo com o boletim de ocorrência, Valdenir Claudino Duarte, de 36 anos, estava no local, pois aguardando para ser ouvido em uma audiência, juntamente com um menor e um militar, porém, ao avistar o policial, este proferiu na frente de testemunhas, a seguinte frase: “Daqui a pouco aqueles policiais veados vão estar tudo aí”.

Após ouvir os dizeres de Valdenir, o militar pediu para que o mesmo se calasse, pois sua atitude seria mencionada para Juiz responsável pela audiência.

Após ser informado pelo policial da atitude de Valdenir, o juiz o questionou sobre a veracidade dos fatos e este confirmou, porém, alegou que teria dito “da boca para fora”.

Após o término da audiência, o agente, que faz uso de tornozeleira eletrônica, recebeu voz de prisão por desacato e foi apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para o registro da ocorrência..

Texto e foto: Extra de Rondônia