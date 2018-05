Aviso de licitação para os interessados em exploração da cantina da escola Maria Arlete Toledo

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

PROCESSO N° 01/2018

A E.E.E.F.M. “MARIA ARLETE TOLEDO”, através do CONSELHO ESCOLAR MARIA ARLETE TOLEDO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 007/2017 – SAE/DAF/SEDUC DE 07 DE Julho de 2017, torna público para o conhecimento dos interessados que está procedendo ao Chamamento Público, do tipo MAIOR OFERTA, para fins de PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO ESTADO DE RONDÔNIA/SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, A TÍTULO PRECÁRIO, REMUNERADO, PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DA ÁREA EDIFICADA E EXCLUSIVAMENTE DESTINADA À CANTINA ESCOLAR, na cidade de Vilhena no Estado de Rondônia, de acordo com o disposto no presente Edital, bem como os ANEXOS.

O Edital na íntegra está disponível aos interessados na E.E.E.F.M. Maria Arlete Toledo até o dia 11/05/2018, de segunda a sexta-feira, das 07h00min às 11h:00min e das 13h:00min às 17h00min.

LOCAL: Sala da Prestação de Contas da Escola Maria Arlete Toledo – situado na Rua Ana Neri nº 6361 – Alto Alegre, Vilhena – Rondônia. Fone: (0xx) 69-3322- 1155.

DATA DA ABERTURA: 29 de maio de 2018.

HORÁRIO: 08:30 horas (Horário de Rondônia)

Autor: Assessoria

Foto: Divulgação