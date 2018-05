Barcelona empata com Vilhenense e garante vaga na final do Rondoniense

O Barcelona Futebol Clube empatou contra o Vilhenense em 1 a 1 na noite desta quinta-feira, 17, no Portal da Amazônia , em Vilhena, e garantiu mais uma vez a disputa na final do Campeonato Rondoniense. A partida foi válida pelo jogo de volta da semifinal do estadual

Os gols da partida foram marcados no segundo tempo. Barcelona abriu vantagem com Bacas e Geovani descontou para o Vilhenense.

Com o resultado o Índio do Norte superou o adversário no placar agregado por 3 a 2 e chegou à sua segunda decisão consecutiva contra o Real Ariquemes .

O jogo – a partida começou Vilhenense tomando iniciativa no jogo, mas o Barcelona logo equilibrou a partida. Porém poucas chances de gol foram criadas.

Aos 8 Xavão lança a bola em profundidade para Bacas que avança pela direita e cruza para Andrezinho. O atacante chuta fraco sem perigo para o goleiro Silva.

Aos 16´ O Leão do Norte cria o primeiro lance de perigo com Lagoa que arrisca da entrada da área, porém o goleiro Rocha defende o lance.

Aos 30´ Vilhenense cria outra chance de perigo com Geovani que avança pela esquerda e chuta cruzado da grande área, mas o goleiro Rocha espalma salvando o perigo.

Aos 40´ Leandrinho quase abre o placar para o Vilhenense em cobrança de falta , porém Rocha bem posicionado evita o gol. Aos 46´ o Leão do Norte tenta mais chute de fora da área com Lagoa, mas Rocha novamente evita o perigo.

Na segunda etapa Vilhenense volta em campo com Vandinho que entra no lugar de Leandrinho e a equipe inicia em ritmo acelerado, mas sem chance de perigo.

Aos 12´ Bacas recebe a bola na intermediaria e avança na área. O meia chuta na saída do goleiro Silva e marca para o Índio do Norte.

Aos 28´ Geovani empata de cabeça de cabeça, após uma cobrança de falta. Aos 38 minutos Vilhenense fica com dez jogadores em campo. Vandinho comete uma falta e é expulso da partida.

Nos minutos finais o Leão do Norte pressionava o campo do Barcelona com chutes de longos e nas bolas paradas, mas o goleiro Rocha inspirado parava as jogadas.

Ficha Técnica

Barcelona



Rocha; Guarate, J. Gaúcho, Fernando,Bertozzi, Jonilson, Xavão, Victor Palito, Jadson; Andrezinho Emerson Bacas . Técnico: Tiago Batizoco.

Vilhenense



Silva, Fabio SCOOBY, João Pedro, Alemão, Tessio, Wembley, Lagoa Leandrinho; Ariel, Giovani e Roney. Técnico: Mirandinha.

Texto: Extra de Rondônia/Petter Vargas

Fotos: Extra de Rondônia